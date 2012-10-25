〔中国货币市场〕逆回购放量未全解资金需求,七天回购两周来首超逆回购

路透上海10月25日电---中国人民银行周四公开市场逆回购规模较上周同期增逾数倍,但仍未完全填补资金需求的巨大缺口.银行间市场早盘七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率涨逾近50个基点(bp)至3.60%上方,逾两周以来首次超过同期限逆回购利率水平.

交易员并指出,目前隔夜品种出现小幅下降,但预计仅与开盘价引导有关,并不意味着短期资金需求减弱,且较七天品种低90个bp,吸引力不强致出资方都不太愿意融出该期限资金.因此预计未来两日,在央行下周二进行新一轮逆回购操作前,隔夜利率有望补涨上行.

今日央行公开市场共进行了总额2,250亿元人民币的逆回购操作,其中七天1,400亿元,利率持平于3.35%;14天期850亿元,利率也持稳在3.45%.据此计算,本周将净回笼700亿元.上周同期逆回购操作量则仅为300亿元,当周净回笼2,210亿元,为年内单周净回笼次高.[ID:nSB2065247][CN/MMTCN]

华南一银行交易员表示,虽然今日逆回购较上周同期增加数倍,但市场资金强劲需求未减,"好多同志还在借钱的道路上艰难地前进."

华北一银行交易员补充说,截至目前隔夜和七天成交量都明显低于往日,不排除借钱机构还在和出资方商谈,稍后成交规模会缓慢抬升的可能.至于隔夜和七天的较大点差问题,就其判断,月末前财政存款缴存因素仍在的情况下,隔夜利率向上的可能性更大一些.

一般来说,隔夜和七天回购加权利率点差在60-70bp左右,较为市场所能接受.自10月10日起,银行间七天期质押式回购加权利率基本在3%上下波动,截至周三(24日),期间加权最高值亦未超过3.20%水平.

另外,至于今日财政部进行六个月期国库现金定期存款招标,虽然操作规模有500亿元,但考虑到今日有600亿元国库定存招标因素,最后反倒是从市场抽离了100亿元资金.[ID:nSB2066837]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.7324 2.8153 -8.29

七天CN7DRP=CFXS 3.6595 3.1677 +49.18

14天CN14DRP=CFXS 3.6721 3.5329 +13.92

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