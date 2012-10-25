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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 16:38 BJT

〔表格〕英国第三季GDP初值显示增长强于预期,表明经济摆脱衰退

路透伦敦10月25日电---英国国家统计局周四公布数据显示,

* 英国第三季国内生产总值(GDP)初值较前季增长1.0%(路透调查预估为增长0.6%),第二季较前季下滑0.4%

* 英国第三季GDP按季增长率为2007年第三季以来最大

* 英国第三季GDP初值较上年同期持平(路透调查预估为萎缩0.5%),第二季较上年同期萎缩0.5%

2012年第三季 2012年第二季 第三季预估值

较前季% 1.0* -0.4 0.6

较上年同期% 持平 -0.5 -0.5

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