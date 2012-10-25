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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 12:00 BJT

〔企业并购〕通用汽车将考虑自KDB手中买入韩国分公司的股权--高管

路透首尔10月25日电---通用汽车(GM.N)韩国公司主管周四表示,通用汽车打算从韩国产业银行(KDB)手中买入韩国分公司的股权.

韩国产业银行的一名高管称,通用汽车负责国际运营的主管Tim Lee上周向该行提出"非正式报价".

"我们已在会上达成共识,将在保密的情况下推进相关谈判,"通用汽车韩国公司总裁兼执行长Sergio Rocha称,并证实了此次会议.(完)

--编译 许娜;审校 孙茉莉

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