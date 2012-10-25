《热点透视》美联储可能会比其预期的更早加息

美国个股：波音接受1,880名工会员工自愿裁员
路透西雅图3月2日 - 周四有几个工会表示，波音(Boeing)已接受西雅图地区1,880名工会机械师和工程师的自愿裁员。这是波音通过减员等办法来降低成本的措施之一。
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson; 编译 丁琦
路透纽约10月24日电---美国联邦储备理事会(美联储)的加息时间或早于其预期.美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三一如预期地宣布,维持将近零利率保持到2015年的目标不变.但下个月的美国总统大选可能会改变这点.
这个问题与谁入主白宫无关,尽管两位总统候选人在经济政策方面存在巨大分歧;也不一定会由贝南克是否会继续担任美联储主席所决定.尽管罗姆尼曾表示若当选将让贝南克走人,而奥巴马很可能会将其留任,但贝南克自己已发出信号,可能在2014年1月当前任期结束后退休.
将会改变的,是经济政策的时间范围.一旦大选尘埃落定,决策者们将可能把焦点转向下一个四年总统任期的应做事项.
财政政策方面,在美国巨额债务总额上再添四年赤字的前景,可能最终会促使议员们认真考虑减赤问题.货币政策方面,失业率的短期波动可能会变得不那么明显.而当前政策长期代价可能会更加突出.这些代价包括压制储蓄和推高通胀的风险.这将会更快地加剧升息的压力.
美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔上个月暗示,当通胀率达到2.25%或失业率跌破5.5%时,可能会提早升息.下面这些看起来有些失衡:美国9月"核心"消费者物价较上年同期跳升2%,而失业率仍高居7.8%.实际上,柯薛拉柯塔的失业率目标仍低于一些人目前认为的充分就业水平.芝加哥联储总裁埃文斯之后也曾暗示,在失业率跌破7%或通胀率升破3%之前不加息的目标看起来更加现实.
设定这样的目标可能是FOMC迈出的良好第一步,可以让世界对未来的加息有所准备.美联储最早要到12月的下次会议才会决定是否这样做.但其对当前超低利率的热忱支持可能会更早结束.
背景消息:
--美联储周三表示将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善.结束为期两天的会议后,美联储在声明中重申将在2015年中前保持近零利率的承诺,尽管经济复苏增强.[ID:nSB2066309] (完)
--译文审校 程琳
路透西雅图3月2日 - 周四有几个工会表示，波音(Boeing)已接受西雅图地区1,880名工会机械师和工程师的自愿裁员。这是波音通过减员等办法来降低成本的措施之一。
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
* 美债收益率上扬提振美元 * 美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言 * 澳元在隔夜下跌后疗伤止痛 路透东京3月3日 - 美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。 美元指数 下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。 美元兑日圆 小跌至114.35日圆，但仍接近周四触及的2月15日以来最高点114.595。美元兑日圆本周累计上涨逾2%。 “有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 纽约联邦储备银行总裁杜德利以及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周的发言鼓舞了美元多头，并促使更多投资者进一步押注美联储可能本月加息。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利