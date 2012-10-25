〔中国债市动态〕现券收益率总体微涨短端现稳势,逆回购放量缓和资金面

路透上海10月25日电---中国银行间市场现券收益率周四总体上涨,但短端现企稳趋势.逆回购操作放量,一定程度宽解资金面压力,令市场愈加相信央行维稳资金面的意愿.

交易员指出,早盘市场较为安静,成交寥寥,虽然经济企稳令中长期品种承压,但短期尚难反弹,投资者选择观望.但近期央行公开市场操作显示其维持"紧平衡"的意愿并未改变,因此虽短端品种压力减轻,但成交并不多.

"(短端)上了些,现在稳定了,(原因是)逆回购放量了,资金应该不那么紧张了吧."上海一银行交易员称.

北京一银行交易员指出,央行自上周开始减量逆回购操作,为收紧较为充裕的流动性.而随近日资金面紧张态势再现,央行今日又再次放量操作逆回购,此举显示出央行维持"紧平衡"的意愿并未改变.而目前的现券收益率也基本反映"紧平衡"的流动性.

中国人民银行周四公开市场逆回购规模较上周同期增逾数倍,但仍未完全填补资金需求的巨大缺口.银行间市场早盘七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率涨逾近50个基点(bp)至3.60%上方,逾两周以来首次超过同期限逆回购利率水平.[CN/CN]

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额2,250亿元人民币的逆回购操作,路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼700亿元.而在上周公开市场为净回笼,逾2,200亿元的规模创下年内单周次高.[CN/MMTCN]

剩余期限约1年的国债120019券最新最优双边报价tCN120019=CFXM为2.9850%/2.9750%,上日尾盘为3.000%/2.9800%.(完)