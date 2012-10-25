〔中国债市动态〕现券收益率总体微涨短端现稳势,逆回购放量缓和资金面

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月25日电---中国银行间市场现券收益率周四总体上涨,但短端现企稳趋势.逆回购操作放量,一定程度宽解资金面压力,令市场愈加相信央行维稳资金面的意愿.
交易员指出,早盘市场较为安静,成交寥寥,虽然经济企稳令中长期品种承压,但短期尚难反弹,投资者选择观望.但近期央行公开市场操作显示其维持"紧平衡"的意愿并未改变,因此虽短端品种压力减轻,但成交并不多.
"(短端)上了些,现在稳定了,(原因是)逆回购放量了,资金应该不那么紧张了吧."上海一银行交易员称.
北京一银行交易员指出,央行自上周开始减量逆回购操作,为收紧较为充裕的流动性.而随近日资金面紧张态势再现,央行今日又再次放量操作逆回购,此举显示出央行维持"紧平衡"的意愿并未改变.而目前的现券收益率也基本反映"紧平衡"的流动性.
中国人民银行周四公开市场逆回购规模较上周同期增逾数倍,但仍未完全填补资金需求的巨大缺口.银行间市场早盘七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率涨逾近50个基点(bp)至3.60%上方,逾两周以来首次超过同期限逆回购利率水平.[CN/CN]
业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额2,250亿元人民币的逆回购操作,路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼700亿元.而在上周公开市场为净回笼,逾2,200亿元的规模创下年内单周次高.[CN/MMTCN]
剩余期限约1年的国债120019券最新最优双边报价tCN120019=CFXM为2.9850%/2.9750%,上日尾盘为3.000%/2.9800%.(完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。