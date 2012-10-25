美国称未向叙利亚反对派提供“毒刺”导弹

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月24日电（记者 Phil Stewart/Andrew Quinn）---美国周三称，没有向叙利亚反对派武装提供“毒刺”（Stinger）导弹，似在质疑俄罗斯所谓的美国制造的地对空导弹已落入反对派手中。
“毒刺”导弹可能被用来对付叙利亚总统阿萨德的战机和直升飞机。叙利亚危机发生以来，已有逾3.2万人丧生。
与去年利比亚危机不同，西方国家似乎无意武装叙利亚反对派，因担心武器可能落入伊斯兰武装份子手中。
俄罗斯武装力量总参谋长尼古拉·马卡罗夫（Nikolai Makarov）称，俄军方获悉，叙反对派“拥有便携式导弹发射器，包括美国生产的‘毒刺’”。
美国国防部长帕内塔在五角大楼对记者表示，“我肯定不知道我们在那个地区在提供这种导弹。”
美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）称，美国没有向反对派武装提供致命性援助，包括“毒刺”导弹。她并称，未来美国也不会这么做。
当被问及“毒刺”通过第三方到了反对派手中的可能性时，她说道，“如果俄罗斯有‘毒刺’落入反对派手中的证据，我们倒想看看。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。