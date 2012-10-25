美国称未向叙利亚反对派提供“毒刺”导弹

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月24日电（记者 Phil Stewart/Andrew Quinn）---美国周三称，没有向叙利亚反对派武装提供“毒刺”（Stinger）导弹，似在质疑俄罗斯所谓的美国制造的地对空导弹已落入反对派手中。

“毒刺”导弹可能被用来对付叙利亚总统阿萨德的战机和直升飞机。叙利亚危机发生以来，已有逾3.2万人丧生。

与去年利比亚危机不同，西方国家似乎无意武装叙利亚反对派，因担心武器可能落入伊斯兰武装份子手中。

俄罗斯武装力量总参谋长尼古拉·马卡罗夫（Nikolai Makarov）称，俄军方获悉，叙反对派“拥有便携式导弹发射器，包括美国生产的‘毒刺’”。

美国国防部长帕内塔在五角大楼对记者表示，“我肯定不知道我们在那个地区在提供这种导弹。”

美国国务院发言人纽兰（Victoria Nuland）称，美国没有向反对派武装提供致命性援助，包括“毒刺”导弹。她并称，未来美国也不会这么做。

当被问及“毒刺”通过第三方到了反对派手中的可能性时，她说道，“如果俄罗斯有‘毒刺’落入反对派手中的证据，我们倒想看看。”（完）