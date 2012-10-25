〔中国汇市〕人民币早盘再创新高,结汇抛压沉重致汇价波幅上限附近游走

* 人民币早盘再创历史新高

* 中间价略升激发结汇盘涌出

* 汇价在波幅上限附近窄幅波动

路透北京10月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘再次创出历史新高.中间价略开高后,引发美元结汇抛盘涌出,但购汇则仍在观望,致人民币汇价在日间波幅上限附近窄幅波动.

报价系统显示,早盘竞价一度创出6.2418新高,紧贴今天6.2417元的1%波幅上限,但无报价匹配;而多数时间,美元成交在6.2430元下方.

"今天走势强劲有中间价带动因素,盘间可能有大金额的结汇.现在购汇可能会有些观望,结汇的又有点恐慌,但是看到(美元)价格一直往下掉,可能结汇就会都出来了."上海一家股份制银行交易员称.

另一位上海的银行交易员指出,在涨停板附近点差已经极窄,6.2418处有竞价但无报价匹配,"可以报价,不过报出来价格还不够手续费."

北京时间12:03,人民币兑美元即期报6.2425元,盘中成交价最高至6.2422元,上日收报6.2480元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3047元,上日为6.3081元.

东京汇市美元指数周四脱离两周高位,因此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)坚持其刺激计划.而新西兰央行的立场不像预期那样温和,对新西兰元构成提振.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3538/98,上日尾盘为6.3645.

北京时间12:03,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2395/35元,上一交易日尾盘报6.2445元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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