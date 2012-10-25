〔中国汇市〕人民币早盘再创新高,结汇抛压沉重致汇价波幅上限附近游走

人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下移，境外机构参与交易影响渐消
路透北京3月2日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周略下移。受境外机构获准参与外汇衍生品业务消息提振，一年期掉期周二触及1,465点的近一年半高点，但之后被止盈盘和大行压制；随着该消息影响消散，掉期长端逐渐回落。
* 人民币早盘再创历史新高
* 中间价略升激发结汇盘涌出
* 汇价在波幅上限附近窄幅波动
路透北京10月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘再次创出历史新高.中间价略开高后,引发美元结汇抛盘涌出,但购汇则仍在观望,致人民币汇价在日间波幅上限附近窄幅波动.
报价系统显示,早盘竞价一度创出6.2418新高,紧贴今天6.2417元的1%波幅上限,但无报价匹配;而多数时间,美元成交在6.2430元下方.
"今天走势强劲有中间价带动因素,盘间可能有大金额的结汇.现在购汇可能会有些观望,结汇的又有点恐慌,但是看到(美元)价格一直往下掉,可能结汇就会都出来了."上海一家股份制银行交易员称.
另一位上海的银行交易员指出,在涨停板附近点差已经极窄,6.2418处有竞价但无报价匹配,"可以报价,不过报出来价格还不够手续费."
北京时间12:03,人民币兑美元即期报6.2425元,盘中成交价最高至6.2422元,上日收报6.2480元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3047元,上日为6.3081元.
东京汇市美元指数周四脱离两周高位,因此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)坚持其刺激计划.而新西兰央行的立场不像预期那样温和,对新西兰元构成提振.[FRX/CN]
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3538/98,上日尾盘为6.3645.
北京时间12:03,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2395/35元,上一交易日尾盘报6.2445元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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路透上海3月2日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，虽然美国总统特朗普经济政策仍缺乏细节，但不确定性正在下降，且美联储三月加息预期高企，这或提振美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压。
路透上海3月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微升0.15%至94.09；SDR篮子指数微升至96.05，BIS篮子指数微升至95.4 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.78%，SDR篮子指数升0.58%，BIS指数跌0.88% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8809 -11 欧元 7.2536 112 日圆 6.0381 532 港元 0.8864 -0.9 英镑 8