《中国金融分析》央行放量逆回购缩减净回笼力度,短期降准可能仍弱

* 逆回购放量操作,本周净回笼减至700亿

* 逆回购到期资金4,050亿元,创年内单周高点

* 二级市场资金利率上行亦推动逆回购需求

* 短期降准必要性减弱,逆回购仍为主流操作

作者 康熙泽

路透北京10月25日电---适逢年内单周逆回购资金到期量峰值,本周中国央行公开市场逆回购操作规模顺势放量至3,160亿元人民币,较上周增长两倍,致净回笼资金大幅缩减.再次显示在流动性供需失衡情况下,央行及时施以援手,通过逆回购灵活熨平资金面波动.

业内人士指出,伴随国内经济企稳回升信号愈发明确,且人民币汇率走强有助外汇占款回升,短期进一步宽松的货币政策"露脸"可能性降低.虽然目前来看后续逆回购到期压力将放缓,但这种维持流动性平衡的短期工具下一阶段仍是主流操作.

"周二的时候市场资金面还相对比较宽松,(逆回购)量不是很大,但昨天开始,市场资金出现紧张,今天(逆回购)量就起来了,"宏源证券债券研究主管何一峰说.

他表示,这体现了央行公开市场操作思路的连续性,即进行逆回购常态化操作,适时调整操作规模,熨平资金面波动,以令市场维稳.

央行今日稍早招标的1,400亿元七天期逆回购,中标利率持平3.35%;同时进行的850亿元14天期操作,利率亦持稳在3.45%.加上周二进行的910亿元七天及28天期逆回购操作,总规模达3,160亿元.

但本周逆回购到期资金4,050亿元,创年内单周规模最高点,由此大幅压缩净回笼资金至700亿元;上周央行公开市场净回笼达2,210亿元创下年内单周次高水平.

大连银行资金运营部资深研究员陈田并提到,上周二级市场资金利率持续走低,较一级"批发价"存优势,机构对公开市场逆回购需求减弱,不过本周受财政存款上缴等因素影响,流动性逐渐趋紧,资金成本亦有所上行,今日逆回购顺势放量.

中国银行间市场早盘七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率涨逾40个基点(bp)至3.60%左右,逾两周以来首次超过同期限逆回购利率水平.[CN/CN]

本周另招标发行国库现金定存500亿元,但因同期国库现金定存到期资金累计达1,100亿元,由此有600亿元回流央行报表.但考虑到上周四招标发行的500亿元三个月期现金定存,因此总体对流动性影响有限.

欲浏览2012年国库现金定存招标规模变化图,请点选:(r.reuters.com/juw53t)

欲浏览今年三季度来中国公开市场逆回购单周操作规模及资金到期图表请点选:(here)

**年内逆回购仍是主要操作方式**

中金公司最新报告就指出,四季度财政存款的下拨,及近期外汇占款的回升有利于增加银行间市场流动性,同时,宏观经济触底企稳的信号,降低了短期内出台较大力度放松政策的必要性.预计年内进一步降准降息的可能性较低.

今年年中后,央行持续采用逆回购操作这种短期工具维持市场流动性的平衡,一定程度上替代降准的作用.当前虽然降准必要性逐步减弱,逆回购存量压力亦减缓,但作为一种常态化工具,短期公开市场逆回购仍将是主流操作.

"在(十八大之前)这个敏感时间,公开市场不会有太大变化,更多是维持现状."上海一银行交易员称.

他并称,对四季度而言,虽然11、12月财政存款投放,或对资金面向宽提供扶持,但力度还不清楚,且参考往年经验,12月一般因存贷比考核影响,令流动性偏紧,所以仍需逆回购对市场资金面进行调节.

受访分析人士并提到,虽然9月外汇占款重返正增长,但未来能否保持回升势头还需观察,且年内回升力度料难与去年2,000亿以上的量级相比.

今年9月末金融机构外汇占款余额为257,707.62亿元,据此计算,当月外汇占款增加约1,306亿元人民币,结束7月和8月连续减少的势头.[ID:nSB2058651]自今年7月下旬,人民币兑美元即期持续走升累计幅度逾2.3%,人民币贬值预期渐弱.

中金报告表示,10月份央行仍将发行较大量的逆回购,但是11月和12月央行并不需要发行很大的逆回购数量,即可维持适当的银行间市场流动性.

今年以来,央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,后者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 910

(周四) 2,250

央票到期 190

正回购到期 --

逆回购到期 4,050

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净回笼 700

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--审校 林高丽

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