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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 12:29 BJT

〔东京汇市〕日圆受政策宽松预期打压,新西兰央行措辞提振新西兰元

* 美联储坚持刺激计划,无新举措

* 新西兰央行不像预期那样温和,新西兰元上涨

* 日圆在下周日本央行会议前下跌

* 美元/日圆受对冲基金买盘支持--交易员

路透新加坡10月25日电---美元兑日圆周四小涨.关于日本央行将推出更多政策宽松的预期,仍打压日圆.新西兰元受提振,因新西兰央行通胀立场不如预期温和.

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