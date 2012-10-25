〔路透基点〕尽管政府采取严格调控措施,但中国房地产贷款稳增--RLPC

路透香港10月24日电---汤森路透旗下基点报导称,尽管政府采取严格调控措施,中国房地产贷款还是持续稳步增长,但面向开发商的贷款定价与其他行业相比仍较高.

根据DealScan的数据,今年以来,中国房地产行业联贷案总额为78.2亿美元,共达成38宗交易,较2011年全年30宗交易的65.5亿美元贷款规模已经增加19%.尽管政府两年来采取房价调控措施并遏制通胀,但房地产贷款自2010年来一直呈上升趋势,2010年的贷款总额为54亿美元,达成22宗交易.

一家中资商业银行的高级贷款经理说,"中小企业这两年比较困难,融资机会少,行业排名靠前的企业,资金流动性和负债率都不错的企业,会受到银行青睐."

瑞安房地产、新鸿基地产和仁恒置地等一线开发商在中国的项目继续获得中资及外资银行的信贷支持.这些项目多数位于上海.

最近,在新加坡上市的仁恒置地开始为上海的两个住宅开发项目分别寻求贷款,总规模超过40亿元人民币.上海银行和上海农村商业银行分别担任牵头行.两项贷款的借款人均为仁恒置地的上海子公司.

瑞安房地产正在市场上寻求20.38亿港元(2.63亿美元)三年期贷款,其中包括16.03亿港元以港元或美元计价的境外贷款,以及4.35亿港元以港元计价的境内贷款.此次交易由德意志银行、渣打银行和新加坡大华银行牵头,是该公司今年第三次寻求融资.

瑞安房地产在6月获得一笔三年期双币种贷款,包括8.5亿港元的离岸贷款和13亿元人民币(2.08亿美元)的国内贷款,资金用于上海的一个住宅项目--彩虹城.

瑞安房地产还在4月获得过3.887亿美元的等值贷款,包含三部分:A部分是2.73亿美元的离岸定期贷款,B部分是1,070万美元的离岸定期贷款,C部分是5,500万美元的境内定期贷款.该笔资金用于为上海新天地项目的贷款余额提供再融资.

新鸿基地产的联席主席郭炳江、郭炳联近期一直受到香港廉政公署(ICAC)的调查.在此期间,新鸿基地产9月份同五家中资银行敲定一笔27亿元人民币的再融资贷款,将用于支持上海的环贸广场.

同月,世茂房地产控股在上海与五家银行签署了37亿元人民币的10年期资产支持贷款,既有中资也有外资银行.

"地产贷款项目通常规模很大,上海就有许多很好的案子."一家主要国有银行驻上海的贷款部人士表示,"与其它城市相比,上海的地产贷款项目更容易获得总部的批准."

一外资银行驻北京的银行业人士称:"相关政策严了,有些企业的贷款就被挤掉了.剩下的质量都比较好."

"地产还是比较安全的,尤其是在市场不好的时候,比制造业什么的要强.地产有项目做抵押摆在那里,就算维持不下去,也有抵押物.而制造业一旦亏损或现金流不行,就容易产生违约."

**地产贷款定价高于其他行业**

中国在今年两度调降利率和存款准备金率,导致贷款利率下滑.中国央行还在7月调低银行贷款利率下限至央行基准利率的70%,随后很多贷款的定价不是低于央行基准利率,就是与之齐平.但房地产贷款仍要支付较高的利率.

消息人士称,仁恒置地两宗贷款的协商息率超过央行基准利率的110%.与之相比,国有企业南方水泥有限公司9月初以来在市场寻求10亿元人民币三年期贷款,利率为央行基准利率的94%.

香港上市企业--力宝华润(0156.HK)的子公司Lippo Realty (Shanghai) Ltd在6月底签署3.2亿元人民币三年定期贷款,支付的息率高达央行基准利率的130%.

即便政府支持项目的贷款利率也高于基准利率.例如,佛山市土地储备中心寻求10亿元人民币两年期贷款用于一级土地开发,利率为央行基准利率的105%.

"国有企业贷款价格降得很厉害.我们希望在地产上面赚回来,"上述在北京的这位银行业人士表示."现在有兴趣的是all-in上浮20-30%的案子."

"资金成本实际上比去年信贷政策最紧时有所下降,但房地产公司贷款利率与其他行业相比还是偏高,"这位中资商业银行人士表示."若政策仍偏紧,我认为这个情况不会改变."(完)