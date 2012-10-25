《全球主要央行动态》--10月25日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月18日-10月25日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)10月24日结束为期两天的会议后表示,将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善.美联储在声明中重申将在2015年中前保持近零利率的承诺,尽管经济复苏增强.美联储的本次声明与上月几乎没有什么不同.美联储上个月宣布推出第三轮购债计划(QE3),即量化宽松政策,并明确表示仍然担忧复苏的力道.[ID:nSB2066309]

据纽约时报报导称,美联储主席贝南克曾对密友表示,即便奥巴马赢得11月6日的总统大选,他可能也不会接受第三个任期了.共和党总统候选人罗姆尼已表示,如果他赢得大选将不会谋求让贝南克连任.贝南克作为美联储主席的任期截至2014年1月.[ID:nSB2064385]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在德国议会表示,欧洲央行的新购债计划不会导致通胀,亦不会威胁到央行的独立性.他表示,根据这个计划的干预行动"旨在向投资者发出明确信号,他们对于欧元区的担忧是毫无根据的."[ID:nSB2065915].

据德国议员透露,德拉吉还表示,央行的购债行动对德国等欧元区最大债权人有利.一位来自梅克尔执政联盟的议员称,"德拉吉明确表示,欧洲央行的举措把欧元区最大债权人德国的利益放在首位".德拉吉并称,通缩风险加大,但若通胀构成危险,欧洲央行将以利率应对.[ID:nSB2065961]

欧洲央行执委科尔对金融时报表示,若有证据显示受援国没有满足条件,则将停止直接货币交易(OMT)计划.他并称,管理委员会不认为降息是当务之急,但这仍是一个政策选项.[ID:nSB2063507]

欧洲央行管理委员会委员莫尔许表示,ECB新购债计划没有预先设定的限额,但是央行会在实施计划时遵守风险管理的原则.[ID:nSB2063245]

ECB执委亚斯穆森表示,欧洲央行将竭尽所能证明欧元进程是不可倒退的.[ID:nSB2061165]

**英国**

英国央行总裁金恩称,过去两年英国国内生产总值(GDP)萎缩的幅度远大于预期,但看到"更多令人鼓舞的"迹象.他表示,货币政策委员会对进一步实施量化宽松进行了"长期且认真的考量",一旦正面迹象消退,准备采取行动.[ID:nSB2063729]

**日本及韩国**

日本央行总裁白川方明警告称,海外增长放缓正在损及企业景气,且可能导致企业延迟资本支出计划.这释放出央行准备好为支撑疲软的经济而进一步放宽货币政策的讯号.[ID:nSB2058389]

白川方明强调央行维持超宽松货币政策的决心,因全球经济存在不确定性,令有关央行将推出进一步刺激政策来支撑脆弱经济的预期不灭.但对于日本央行是否会最快在10月30日政策会议上放宽政策,他没给出多少线索.白川方明重申,央行认为日本经济会重现温和复苏.[ID:nSB2060163]

据了解日本央行想法的消息人士表示,日本央行倾向于下周再度放宽货币政策,除了进一步扩大资产购买规模外,决策者还可能讨论额外的措施.[ID:nSB2061709]

**澳洲与新西兰**

新西兰央行10月25日连续第13次维持指标利率于纪录低位不变,并指出由于通胀水平较低、新西兰元汇率高企和全球前景脆弱,当前利率水平可能会维持到明年.[ID:nSB2066433]

**其他**

加拿大央行总裁卡尼称,因经济放缓,升息变得"不那么紧迫".他的评论异常明确,可能是为了消除央行近期声明引起的困惑[ID:nSB2066591].此前加拿大央行于23日宣布维持利率不变,发表了还算乐观的经济成长展望,并首次表示家庭债务激增可能支持最终升息.央行这些论调让市场感到意外[ID:nSB2064029].

香港财经事务及库务局局长陈家强称,金管局多次入市干预港汇,反映出货币管理机制运作正常,暂时未能判断是否有大量热钱流入香港市场.金融管理局稍早称,由20日至24日早上,金管局按照货币发行局机制一共向市场卖出144亿港元(买入18.5亿美元).这是金管局于三年多来首次干预港汇.[ID:nSH0118211]

巴西央行发表10月会议的记录称,在作出利率决定时考虑了通胀风险平衡,经济活动复苏和全球环境的复杂性,将继续对短期通胀趋势保持警惕.央行并称国内需求显得颇为强劲[ID:nSB2056783].央行在该次会议上将指标利率下调至纪录低点7.25%.(完)