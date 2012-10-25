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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 13:11 BJT

〔欧股业绩〕瑞士信贷第三季净利为2.54亿瑞郎,同比下降超一半

路透苏黎世10月25日电---瑞士信贷CSGN.VX周四表示,计划在2015年之前再额外节省10亿瑞郎(10.7亿美元)成本.该行并公布第三季净利下降超过一半.

瑞信第三季净利为2.54亿瑞郎,上年同期为6.83亿.分析师原预计净利将降至3.7亿瑞郎,其中包括约10亿瑞郎的信贷损失.(完)

--编译 徐文焰;审校 艾茂林

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