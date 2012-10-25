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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 13:03 BJT

《汇市简讯》澳元/美元若跌破1.0400将是卖出机会

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* 中国股市走势小幅逆转令澳元/美元遭遇获利卖压

* 10月高位与波林格区间上缘1.0412/14为阻力位

* 波林格区间缩窄暗示澳元/美元将在区间波动

* 在跌破1.4000后可作空

* 相关图表:(link.reuters.com/daw53t)(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

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