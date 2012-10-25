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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 13:04 BJT

《汇市简讯》美元/坡元持于1.2200上方,因担忧干预行动

0451GMT * 风险偏好升温令美元/坡元承压,但因担忧干预行动,汇价尚未测试1.2200 * 预计汇价将在1.2200-1.2260的宽泛区间内盘整 * 最新报1.2215-1.2218,交投区间为1.2211-1.2226 * 市场静待新加坡9月工业生产数据出炉,预计同比增长1.9%,8月为同比减少2.2%.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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