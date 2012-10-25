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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 13:34 BJT

〔东京汇市〕美元/日圆涨至四个月高位,因预期日央行进一步放宽政策

路透东京10月25日电---美元兑日圆周四在亚洲市场升至四个月高位,因对日本央行进一步放宽货币政策的预期升温.

美元/日圆JPY=在EBS电子交易平台高见80.10,为6月25日以来最高水准;最新报80.05.

据了解日本央行想法的消息人士表示,日本央行倾向于下周再度放宽货币政策,除了进一步扩大资产购买规模外,决策者还可能讨论额外的措施.[ID:nSB2061709](完)

--编译 张若琪;审校 隋芬

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