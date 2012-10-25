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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 13:32 BJT

〔澳洲股市〕小升0.1%,等候美国经济数据指引更明确方向

路透墨尔本10月25日电---澳洲股市周四升0.1%,投资者等候美国数据指引更明确方向,本日稍晚将迎来美国初请失业金和耐久财(耐用品)订单. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数涨4.7点至4,510.5点.周三跌37.3点至4,505.8,为一周来最低收盘点位.(完) --编译 艾茂林;审校 石冠兰 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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