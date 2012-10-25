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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 13:50 BJT

《汇市简讯》澳元在亚洲有良好买需

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* 澳元/美元从1.0343起有买盘,有来自亚洲主权账户的坚实买需

* 1.0370上方少量停止单被触发,关注走向1.0400-20.

* 澳元/日圆有坚实日本买需,83.10上方挂有停止单,83.60上方挂有更多停止单

* 投资者重返亚洲,提供支撑.(完)

--编译 石冠兰; 审校 隋芬

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