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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 13:56 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶涨逾3%,因日圆走软带动买盘

路透曼谷10月25日电---交易员表示,东京工业品交易所(TOCOM)3月期胶JRUc6跳涨逾3%,因日圆走软带动买盘.

0545GMT时,指标期胶报每公斤260.0日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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