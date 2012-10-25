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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 13:51 BJT

《汇市简讯》主权账户低接买盘支撑欧元

0536GMT

* 海外市场上主权账户逢低买入欧元,买盘在1.2920,卖盘在1.3000之前

* 市场仍呈做空欧元,可能出现轧空操作,1.3000上方和1.3025上方有停止单

* 东京时段有欧元/日圆的良好买需

* 104.00之前仍有卖盘,但在其上方有一些停止单,104.60上方有更多 (完)

--编译 艾茂林;审校 戴素萍

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