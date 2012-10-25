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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 14:03 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在79.70下方获得强劲买需,80上方仍挂有卖单

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* 美元/日圆仍呈拉锯走势,来自日本投资者的买卖单均有

* 在80.10上方和7月5日高点80.09挂有停止单

* 并购相关资金流动,散户和机构投资者需求带来支撑

* 在东京定盘时出现一些薪酬结算日的需求.(完)

--编译 徐文焰;审校 石冠兰

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