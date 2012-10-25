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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 14:17 BJT

〔日股业绩〕佳能第三季集团净利较上年同期减少35.6%至501.4亿日圆

路透10月25日电---日本佳能(7751.T)公布:

* 第三季集团净利为501.4亿日圆,较上年同期减少35.6%

* 第三季集团税前利润为751.8亿日圆,较上年同期减少36.4%

* 九个月集团净利为1,633.9亿日圆,上年同期为1,871.9亿日圆

* 第三季集团营业利润为708.8亿日圆,较上年同期减少42.2%

* 九个月集团税前利润为2,534.5亿日圆,上年同期为2,819.2亿日圆

* 九个月集团营业利润为2,461.5亿日圆,上年同期为2,834.6亿日圆

* 预计2012年集团净利为2,340亿日圆

* 预计2012年集团营业利润为3,560亿日圆.(完)

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