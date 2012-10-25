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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:市况复杂,多种讯息纷杂影响市场

0558GMT

* 澳元/美元上涨0.17%至1.0365;美元/日圆升0.34%至80.090;欧元/日圆涨0.51%至104.015.

* 新西兰元走坚,受助于新西兰央行的决议.新西兰元/美元上涨0.2%,澳元/新西兰元下滑0.3%.

* 风险偏好改善和股市走强提振澳元/美元,有望测试1.0400水准.

* 美元兑亚洲货币走低,因美元/人民币触及交易区间的底部.

* 关注英国第三季GDP报告,预计较前季增长0.6%.稍晚的美国数据包括:初请失业金人数,耐久财订单和房屋待完成销售.(完)

--编译 高琦;审校 徐文焰

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