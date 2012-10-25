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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 14:39 BJT

〔韩国金融〕监管机构称考虑限制个股卖空交易

路透首尔10月25日电---韩国金融监管机构周四表示,正在考虑限制对个股的卖空交易,因空头仓位的上升有可能加剧市场动荡.

韩国金融服务委员会(FSC)声明称,韩国股市自从9月转入熊市以来,净卖空仓位已升至5.6万亿(兆)韩元(51亿美元),主要以外资为主.

该机构表示,卖空交易的主要目标是出口类股和那些获利情况恶化的个股.(完)

--编译 郑茵;审校 艾茂林

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