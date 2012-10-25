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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 14:17 BJT

〔韩国股市〕结束四个交易日跌势小幅收高,现代汽车受财报刺激跳涨

路透首尔10月25日电---韩国股市周四小幅收高,之前现代汽车(005380.KS)公布的第三季获利符合市场预期.

现代汽车是全球第五大汽车厂商,其股价受财报刺激跳涨3.9%.

重量级个股三星电子(005930.KS)亦收高1.7%,该公司昨日公布了第三季财报.

韩国综合股价指数.KS11收高0.55%,报1,924.50点,结束此前连续四个交易日的跌势.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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