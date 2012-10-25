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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 14:17 BJT

〔日本股市〕收升1.1%至四周高位,出口类股涨势提振大盘

路透东京10月25日电---日本股市日经指数周四涨至四周收盘高位,受出口类股的涨势提振.因市场对日本央行下周可能进一步宽松货币政策的预期升温,日圆汇价下跌.

日经指数.N225收升1.1%至9,055.20点,站在五日移动均线上方.目前该均线切入位在9,007.43点.

东证股价指数.TOPX也上涨1.1%至751.42点.(完)

--编译 李春喜;审校 石冠兰

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