〔投行观点〕中国经济将U型复苏,明年下半年恢复至近期增长潜力8.5%--德银

路透北京10月25日电---中国经济未来将呈U型复苏还是L型走势?德意志银行大中华区首席经济学家马骏表达了相对乐观的观点,他认为本轮经济调整期从今年一季度开始,或持续一年半,明年下半年国内生产总值(GDP)预计恢复到近期增长潜力,约为8.5%.

马骏认为,本轮GDP增长形状类似1998-2000年的U型复苏,但经济调整期(低于潜在增长率的时间段)要短于当时的三年.他估计,短期内GDP同比增速将从三季度的7.4%略升至四季度的7.7%.中期来看,明年上半年GDP增长估计在7.9%左右,下半年升至8.5%.

马骏指出,这是因从工业生产者出厂价格指数(PPI)降幅看目前所面临的需求冲击较1998年期间相对小,而且国有企业在制造业产出中占比约27%,低于当时的40%,占比较高的非国企在去投资、调整产能方面灵活性较大,有助于缩短本轮调整期.

"(本轮经济走势)不会是L型,因为最近一年多的经济快速下行主要是周期性因素所导致,而周期性因素自然会逆转.这轮复苏也不会是V型,因为政策刺激的力度会十分有限."他说道.

这一判断与部分分析人士的存在差异.申银万国首席宏观分析师李慧勇虽然也认为当前经济形势类似1998年,但经济调整可能也需要3-5年,呈L型,在底部徘徊时间较长.因为去产能、消化金融风险、转变增长方式需要时间,在找到的新的增长动力之前,今年中国经济"七上八下"的状况可能代表了未来的常态.

巴克莱稍早亦表示,鉴于行业整体来看去库存行动尚未开始,预计经济增长将呈现"L型". [ID:nSB2045749]

马骏就其观点解释指出,从上市公司的资本性支出已经大幅减速到同比7%的迹象来看,本轮调整期可能已经经历一半.预计到明年年中,由于过剩产能退出市场,多数企业的产能利用率可以恢复接近正常水平,盈利增长恢复,企业将开始自主投资,从而拉动经济复苏.

路透在三季度宏观数据后的调查结果显示,中国四季度经济增速料升至7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.[ID:nSB2058357]

不过,马骏在报告中补充称,以上预测面临若干上行和下行的风险.上行风险是明年的财政政策比预期更宽松,这可能将使经济恢复快于预期;下行风险有可能来自外部,如美国经济减速若快于预期,会对中国构成新的外部需求冲击.(完)