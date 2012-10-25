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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 15:09 BJT

〔中国股市〕沪综指收低,维稳预期减弱令投资者且战且退

路透上海10月25日电---中国股市沪综指周四收盘下跌.分析师指出,近期大盘上攻乏力,交投沉闷,场内维稳预期有所减弱,观望气氛趋浓,大盘缓缓下滑,逼近60日均线2,098点支撑.

沪综指.SSEC收报2,101.580点,跌14.410点,或0.68%,上海A股今日成交556亿元人民币,上日为497亿元.

"大盘涨不动,成交量小,热点千奇百怪,这样下去维稳也维不住啊,"申银万国资深分析师钱启敏认为,随着中共十八大召开日期的临近,目前的策略应是且战且退.

沪深300指数.CSI300收跌0.72%,报2,291.239点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,306.4点,跌0.7%,成交量为433,733手(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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