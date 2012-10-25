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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 14:47 BJT

〔背景资料〕中国人民银行四季度公开市场操作一览表

1.以下为央行2012年第四季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量      7天期(%)    14天期(%)    28天期(%)
          (亿元人民币) 

    10/25     850          --         3.45          --
    10/25   1,400         3.35         --           --
    10/23     420          --          --          3.60
    10/23     490         3.35         --           --
    10/18     100          --         3.45          --
    10/18     200         3.35         --           --
    10/16     580          --          --          3.60
    10/16     180         3.35         --           --
    10/11     470          --         3.45          --
    10/11     120         3.35         --           --
    10/9    1,000          --          --          3.60
    10/9    1,650         3.35         --           --      

  注: 浏览央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1800442]
          央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1637766]
          央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1461596]
          央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nSB1311612](完)

  --整理 康熙泽; 审校 刘昕

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