〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示,将坚持其经济刺激计划直至就业市场改善,并重申,将在2015年中之前保持近零利率的承诺.美联储在两日政策会议结束后发布的声明中承认,出现美国楼市改善的迹象,但重申将继续支持成长的承诺,尽管复苏有所加速.美联储表示,将继续每月购买400亿美元抵押支持债券,以压低利率.[ID:nSB8574097]

新西兰央行连续第13次维持指标利率于纪录低位不变,并指出由于通胀水平较低、新西兰元汇率高企和全球前景脆弱,当前利率水平可能会维持到明年.新西兰央行称,目前维持指标利率在2.5%是合宜的,态度一如市场预期.新西兰利率自去年4月以来一直维持不变,持续时间是有史以来最长.[ID:nSB2066433]

加拿大央行周三将第三季成长预期下调一半,至按年成长1%,并表示经济中闲置产能增加,暗示升息的时间将较预期推后.[ID:nSB2066085]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点

一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点

澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点

菲律宾 隔夜借款利率3.75% 2012年7月26日降25基点

印度 附买回利率8.00% 2012年4月17日降50基点

附卖回利率7.00% 2012年4月17日降50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率1.25% 2012年9月6日降25基点

挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点

一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点

非洲

南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)