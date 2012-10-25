(重温稿)《中国新债预测》进出口行一年期固息债利率预测均值3.33%,三年为3.79%

* 招标品种: 进出口行一年固息债 进出口行三年固息债(增发)

* 招标金额: 100亿元(可追加至多50亿元) 120亿元(可追加至多80亿元)

* 预测均值: 3.33% 3.79%

* 预测区间: 3.27%-3.37% 3.70%-3.85%

* 招标时间: 10月26日(周五)10:00-11:00 10月26日(周五)10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商) 8位(银行、券商)

路透上海10月25日电---中国进出口银行周五将招标发行一年固息债和三年固息增发债.路透调查显示,机构近期对利率债的配置较为稳定,不过短期资金面稍显紧张,或会些许影响该两期债的需求,但中标利率或收益率应不会偏离二级水平太远,预测均值分别为3.33%和3.79%.

"资金有点紧,明天(中标结果)可能会稍高,一年的在3.35%左右,三年的3.83%附近吧."华南一券商交易员称.

北京一券商分析师则认为,这两期新债可能受月末流动性收紧的影响,需求不会很强,"但也不会很弱,毕竟利率债年内供给不多了."

中国人民银行周四公开市场逆回购规模较上周同期增逾数倍,但仍未完全填补资金需求的巨大缺口.银行间市场早盘七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率涨逾40个基点(bp)至3.60%左右,逾两周以来首次超过同期限逆回购利率水平.[CN/CN]

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率3.3132%,三年期品种最新收益率3.8016%.

上述债为进出口行今年第18和19期金融债,其中19期为今年第16期三年固息债的增发,上市后与相应券种合并交易,票面利率3.72%.

具体条款如下:

第18期 第19期

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发行金额 100亿元 120亿元

追加发行 至多50亿元 至多80亿元

期限/计息方式 一年/固息 三年/固息

招标时间 10月26日10:00-11:00 10月26日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月1日 10月23日/11月6日

发行期 10月26日-11月1日 10月29日至11月6日

上市日 11月5日 11月12日

基本承销额 无 无

增发债票面利率 无 3.72%

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