〔韩股业绩〕现代汽车第三季净利上升13%,但长期增长堪忧(更新版)

(新增细节)

* 第三季净利为2.17万亿韩元,预估为2.13万亿

* 第三季营收增长3.6%至19.6万亿韩元

* 预计今年欧洲汽车市场萎靡8%

路透首尔10月25日电---韩国现代汽车(005380.KS)季度净利增长13%至20亿美元,因尽管国内发生破坏性的工人罢工,但其尽可能挖掘海外产能保持销售不中断.现代在韩国的汽车产量约占全球销量一半.

现代汽车表示7-9月总出货量增长不足1%,因罢工导致减产逾8.2万辆汽车,价值15亿美元.现代连同旗下起亚汽车(000270.KS)是全球第五大汽车制造商.

现代汽车6月在中国新开工一家工厂,并于上月在美国的一家工厂增加第三班,帮助缓解部分产能限制.

7-9月净利增长至2.17万亿(兆)韩元,稍高于平均预估的2.13万亿韩元,且高过去年的1.92万亿韩元.

"现代将在本季重新恢复纪录获利,"Golden Bridge Investment & Securities分析师Kim Seung-hwan称,"不过问题在于明年.投资者担忧现代的增长势头将停滞,这也反映在近期股价下跌中."

截至周三收盘,本月现代股价已经下跌超过13%,表现不及韩国综合股价指数.KS11同期表现,亦不及日本竞争对手本田汽车(7267.T)、日产汽车(7201.T)和丰田汽车(7203.T)股价走势.周四业绩公布后,现代股价收高3.9%报226,500韩元.

"到2013年,现代将不能延续2009年以来出货和获利两位数的增长,"Kim表示,"现代扩大了在美国和欧洲的销售以及市场份额,但增长是否能延续是个问题."