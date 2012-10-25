《国际主要央行公开市场操作一览》--10月25日

路透北京10月25日电---美联储(FED)9月推出新一轮量化宽松政策(QE3),计划每月购买400亿美元的机构抵押支持证券(MBS),同时在公开市场操作中继续卖出短期公债,买入长期公债;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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10/23 卖出公债 -78 06/15/2015 - 08/31/2015

10/22 买入公债 18.91 02/15/2036 - 08/15/2042

10/19 卖出通膨保值公债 -10.90 04/15/2014 - 01/15/2016

10/18 买入公债 18.91 02/15/2036 - 08/15/2042

此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.

其中,在10月12日-11月13日期间,FED计划在滚动操作中,购买约290亿美元的机构债和机构抵押支持证券.

美联储9月推出新一轮积极的货币刺激计划,每月将购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692][ID:nSB1778190]

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《本周主要新闻》

美国联邦储备理事会(美联储,FED)10月24日结束为期两天的会议后表示,将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,同时承认经济的一些领域有所改善.美联储在声明中重申将在2015年中前保持近零利率的承诺,尽管经济复苏增强.美联储的本次声明与上月几乎没有什么不同.美联储上个月宣布推出第三轮购债计划(QE3),即量化宽松政策,并明确表示仍然担忧复苏的力道.[ID:nSB2066309]

据纽约时报报导称,美联储主席贝南克曾对密友表示,即便奥巴马赢得11月6日的总统大选,他可能也不会接受第三个任期了.共和党总统候选人罗姆尼已表示,如果他赢得大选将不会谋求让贝南克连任.贝南克作为美联储主席的任期截至2014年1月.[ID:nSB2064385]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/24 七天期反向交易 35.86亿美元 0.65%(固定利率)

10/23 七天期反向交易 772.93 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,095 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在德国议会表示,央行的购债行动对德国等欧元区最大债权人有利.一位来自梅克尔执政联盟的议员称,"德拉吉明确表示,欧洲央行的举措把欧元区最大债权人德国的利益放在首位".德拉吉并称,通缩风险加大,但若通胀构成危险,欧洲央行将以利率应对.[ID:nSB2065961]

欧洲央行执委科尔对金融时报表示,若有证据显示受援国没有满足条件,则将停止直接货币交易(OMT)计划.他并称,管理委员会不认为降息是当务之急,但这仍是一个政策选项.[ID:nSB2063507]

欧洲央行管理委员会委员莫尔许表示,ECB新购债计划没有预先设定的限额,但是央行会在实施计划时遵守风险管理的原则.[ID:nSB2063245]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 41,600

上周三 46,090

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当期变化 -4,490

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

日本央行总裁白川方明警告称,海外增长放缓正在损及企业景气,且可能导致企业延迟资本支出计划.这释放出央行准备好为支撑疲软的经济而进一步放宽货币政策的讯号.[ID:nSB2058389]

据了解日本央行想法的消息人士表示,日本央行倾向于下周再度放宽货币政策,除了进一步扩大资产购买规模外,决策者还可能讨论额外的措施.[ID:nSB2061709]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行2,700.6亿台币存单,若相较存单到期金额2,778.5亿,存单发行余额减77.9亿.[ID:nST0568125]

--台湾央行周二公布,当日共发行329亿台币存单,若相较存单到期金额162.5亿,存单发行余额增166.5亿.[ID:nST0567713]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,110.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,095.65亿,存单发行余额增14.85亿.[ID:nST0567435](完)

--整理 曹巍浩; 审校 刘昕

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]