路透伦敦10月25日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:关键的问题在于,市场目前是在构筑看跌双顶型态(需要跌破1.2920,随后若跌破1.2803/25则可确认)还是在建立看涨三角型态(继续盘整一到两周)而后再突破向上(升逾1.3140/73便可确认).我们认为,从长期基本趋势考虑,第一种情况的可能性较大.短期内在1.2997/3003一线将出现卖盘.
美元/日圆:经过两天的缓慢整理,市场今日突破向上,预计将升向(9月28日至10月5日这波升势)的161.8%投影点80.293.同时要指出,市场买超程度为2月/3月以来最严重,在今日小时图上已进入空头背离区域.
欧元/澳元:在触及1.2500澳元之后走势一直没有起色,这表明当前水准没有买家,因此必须重视向下突破的可能.若1.2500支撑失守,市场可能快速下滑至略高于1.24的水准.即便有反弹出现,很可能超不过1.2575.
纽约 当日 今年来 2011年
0727GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
欧元/美元 EUR= 1.2994 1.2971 +0.18 +0.38 1.2945
美元/日圆 JPY= 80.13 79.80 +0.41 +4.15 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 104.13 103.46 +0.65 +4.58 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9309 0.9320 -0.12 -0.71 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6065 1.6036 +0.18 +3.41 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9930 0.9934 -0.04 -2.58 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0374 1.0353 +0.20 +1.46 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8228 0.8203 +0.30 +5.70 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 83.130 82.550 +0.70 +5.71 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.940 65.440 +0.76 +10.21 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 128.72 127.97 +0.59 +7.69 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2605 1.2606 -0.01 -3.97 1.3126
--------------------------------------------------------------
附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 郑茵;审校 沈以文
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=