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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 16:02 BJT

〔瑞典央行〕维持指标利率不变,但下调对未来利率的预估

路透斯德哥尔摩10月25日电---瑞典央行周四维持指标附买回利率在1.25%不变,但下调对未来利率的预估,以因应经济形势的恶化.

今年上半年瑞典经济在欧元区债务危机的大环境下依然取得不错表现,但随着出口变得不振且消费者和制造业信心减弱,该国经济成长的步伐逐步停滞.

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