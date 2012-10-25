〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶升至一周高位,受惠需求憧憬及日圆走软

路透曼谷10月25日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶合约周四升近4%至一周高位,因市场对于需求增加的揣测及日圆走软均刺激买盘,交易员表示.

TOCOM3月期胶合约JRUc6升9.1日圆收报每公斤260.4日圆(3.26美元).

该合约一度升高9.8日圆,或3.9%,至日内高位261.1日圆,那是10月19日以来的最高点.