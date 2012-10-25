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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 16:07 BJT

〔欧洲汇市〕瑞典克朗兑欧元触三个半月低位,因瑞典央行下调利率预估

路透伦敦10月25日电---瑞典克朗兑欧元EURSEK=D4周四跌至三个半月低位8.6985瑞典克朗,因经济数据黯淡促使瑞典央行下调对未来利率的预估.[ID:nSB2067631]

欧元兑瑞典克朗先前曾跌至日低8.63瑞典克朗,因瑞典央行维持附买回利率在1.25%不变.(完)

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