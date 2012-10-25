版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 15:59 BJT

〔英国经济〕央行副总裁宾恩称经济应在加速--报载

路透伦敦10月25日电---报纸周四援引英国央行副总裁宾恩的话称,英国经济已渡过最糟阶段,增长应在加速.

宾恩对威尔士报纸Daily Post说,"以英国经济的情况看,预期增长应在加速."

"肯定会出现逐季波动,但基本趋势是增长,"他说.

"英国央行的融资换贷款计划应会开始起效,主要银行已经加入,应能缓解企业信贷和中小企业的资金供应状况,"他说,并称或需要几个月时间才能显效.(完)

--编译 艾茂林;审校 田建华

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐