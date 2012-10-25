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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 15:45 BJT

〔日本债市〕公债小跌,对日本央行宽松政策的预期支撑债市

* 10年期公债期货回吐涨幅,但收在五日移动均线之上

* 两年期公债标售投标倍数创纪录高位

路透东京10月25日电---周四日本公债价格小幅下跌,关于日本央行下周会议将推出更多宽松措施的预期增强支撑债市,但这样的预期打压日圆且提振股市,亦给债市带来压力.

美元兑日圆在电子平台EBS上一度走强至80.14日圆,为6月末以来最高水准,这提振日经指数.N225上涨1.1%至四周收盘高位.

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