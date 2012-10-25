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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 15:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元升破关键阻力,韩国当局疑似有出手干预

路透首尔10月25日电---韩元兑美元KRW=周四在国内交易中上涨,触及近一年高位,因出口商与海外人士大举抛售美元,扶助韩元升破一道关键阻力.

韩元兑美元KRW=KFTC本地收报1,098.2,盘中创下2011年10月28日以来的高点1,097.7.周三韩元在本地市场收报1,103.6.

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