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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 15:43 BJT

〔新兴汇市〕资金流入预期推升亚洲货币,受日央行放宽政策预期提振

路透新加坡10月25日电---新兴亚洲货币周四多数走高,因美国和中国经济有企稳迹象,资金流入增加的预期升温,同时日本央行将放宽政策的预期亦提供支撑.

韩元兑美元KRW=KFTC触及近一年高位,韩元兑日圆JPYKRW=R亦突破一道长期阻力位.

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