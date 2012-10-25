〔中国债市〕利率互换短端微涨,逆回购放量操作但资金需求仍强劲

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京10月25日电---中国人民币利率互换(IRS)周四短端微涨,虽然央行公开市场逆回购操作放量,但资金供需失衡情况并未完全得到改善,且多个期限资金回购利率明显上行,均成为IRS短端小幅走升的诱因.
"(IRS)短的略微上来一点吧,今天资金很紧张,下午这会还有很多借钱的."上海一银行交易员称.
他并称,今天隔夜回购品种成交量偏低,说明市场资金面仍未能恢复到上周的宽松局面,不排除明天资金回购利率将继续上涨,这也令IRS短端承压.预计月内剩余交易日内,曲线或逐渐平坦化.
中国人民银行周四公开市场逆回购规模较上周同期增逾数倍,但仍未完全填补资金需求的巨大缺口.银行间市场早盘七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率涨逾40个基点(bp)至3.60%左右,逾两周以来首次超过同期限逆回购利率水平.[CN/CN]
今日央行公开市场共进行了总额2,250亿元人民币的逆回购操作,其中七天1,400亿元,利率持平于3.35%;14天期850亿元,利率也持稳在3.45%.但因本周逆回购到期量亦达到年内峰值,据此计算,本周共净回笼700亿元.上周同期逆回购操作量则仅为300亿元.[ID:nSB2065247][CN/MMTCN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.1983/3.3167 3.1221/3.2100 3.1857/3.2757 3.2671/3.3571 3.2667/3.5250
周三 3.1543/3.2586 3.1158/3.2042 3.1800/3.2750 3.2600/3.3550 3.2583/3.5183
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变动 0.0440/0.0581 0.0063/0.0058 0.0057/0.0007 0.0071/0.0021 0.0084/0.0067
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。