〔中国债市〕利率互换短端微涨,逆回购放量操作但资金需求仍强劲

路透北京10月25日电---中国人民币利率互换(IRS)周四短端微涨,虽然央行公开市场逆回购操作放量,但资金供需失衡情况并未完全得到改善,且多个期限资金回购利率明显上行,均成为IRS短端小幅走升的诱因.

"(IRS)短的略微上来一点吧,今天资金很紧张,下午这会还有很多借钱的."上海一银行交易员称.

他并称,今天隔夜回购品种成交量偏低,说明市场资金面仍未能恢复到上周的宽松局面,不排除明天资金回购利率将继续上涨,这也令IRS短端承压.预计月内剩余交易日内,曲线或逐渐平坦化.

中国人民银行周四公开市场逆回购规模较上周同期增逾数倍,但仍未完全填补资金需求的巨大缺口.银行间市场早盘七天期回购CN7DRP=CFXS加权利率涨逾40个基点(bp)至3.60%左右,逾两周以来首次超过同期限逆回购利率水平.[CN/CN]

今日央行公开市场共进行了总额2,250亿元人民币的逆回购操作,其中七天1,400亿元,利率持平于3.35%;14天期850亿元,利率也持稳在3.45%.但因本周逆回购到期量亦达到年内峰值,据此计算,本周共净回笼700亿元.上周同期逆回购操作量则仅为300亿元.[ID:nSB2065247][CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.1983/3.3167 3.1221/3.2100 3.1857/3.2757 3.2671/3.3571 3.2667/3.5250

周三 3.1543/3.2586 3.1158/3.2042 3.1800/3.2750 3.2600/3.3550 3.2583/3.5183

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变动 0.0440/0.0581 0.0063/0.0058 0.0057/0.0007 0.0071/0.0021 0.0084/0.0067

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)