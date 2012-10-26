沃尔玛要求供应商五年内达到其环保标准

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透北京10月25日电---沃尔玛(WMT.N)给予全球供应商五年时间达到其环境规则的要求，否则产品可能从其美国超市下架。这是沃尔玛2009年开始的可持续性活动的扩大。
新要求由沃尔玛在中国宣布，将强迫工厂提高能源使用效率和减少废物排放等。沃尔玛在中国的供应商超过2万家。
如果供应商达不到要求，产品可能在美国的近4,000家沃尔玛超市和超过600家山姆会员商店下架。
全球大型消费产品生产商中有500家已经接受沃尔玛“可持续性指数”的标准。
沃尔玛表示，到2017年底，美国沃尔玛超市和山姆会员商店70%来自全球供应商的产品将使用可持续性指数。
“这将向沃尔玛的供应链发出明确信息，如果想增长，想和沃尔玛进行长期合作，那就要接受可持续性指数，”沃尔玛首席执行官Mike Duke在北京发表演讲时表示。（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。