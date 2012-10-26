沃尔玛要求供应商五年内达到其环保标准

(本文由路透中文网编译)

路透北京10月25日电---沃尔玛(WMT.N)给予全球供应商五年时间达到其环境规则的要求，否则产品可能从其美国超市下架。这是沃尔玛2009年开始的可持续性活动的扩大。

新要求由沃尔玛在中国宣布，将强迫工厂提高能源使用效率和减少废物排放等。沃尔玛在中国的供应商超过2万家。

如果供应商达不到要求，产品可能在美国的近4,000家沃尔玛超市和超过600家山姆会员商店下架。

全球大型消费产品生产商中有500家已经接受沃尔玛“可持续性指数”的标准。

沃尔玛表示，到2017年底，美国沃尔玛超市和山姆会员商店70%来自全球供应商的产品将使用可持续性指数。

“这将向沃尔玛的供应链发出明确信息，如果想增长，想和沃尔玛进行长期合作，那就要接受可持续性指数，”沃尔玛首席执行官Mike Duke在北京发表演讲时表示。（完）