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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 16:43 BJT

〔表格〕欧元区9月M3货供额年率为增长2.7%,民间贷款下滑0.8%

路透法兰克福10月25日电---欧洲央行(ECB)周四公布的数据显示,欧元区9月货供增幅和民间贷款进一步放缓.

欧元区9月M3货供额年率为增长2.7%,路透调查预估为增长3.0%.

欧元区9月民间贷款较上年同期下滑0.8%,路透调查预估为下滑0.6%.

经季节调整后数据如下:

9月 8月 (前值)

M3年增长率(%) 2.7 2.8 (2.9)

M3三个月移动平均年增长率(%) 3.0 3.1 (3.2)

总信贷年增长率 0.5 0.5 (0.5)

民间部门信贷年增长率 -1.3 -1.2 (-1.2)

--放款年增率 -0.8 -0.6 (-0.6)

针对家庭的放款年增率 0.1 0.2 (0.2)

--消费信贷 -2.9 -2.5 (-2.4)

--购房贷款 0.7 0.8 (0.8)

浏览该报告全文,请登陆ECB网站 (here)

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--编译 肖群英;审校 田建华

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