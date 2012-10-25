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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 16:22 BJT

〔金属期市〕伦铜中断四日连跌而上涨,美国与中国利好数据提供支撑

路透上海10月25日电---伦敦期铜周四上涨,中断四日连跌走势,因美国和中国公布的经济数据令人振奋,给铜价提供支撑.之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布坚持对经济刺激政策的承诺.

0710GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.7%,报每吨7,874美元;前四个交易日累计下跌近5%.

"(由于美联储持续经济刺激政策)美元将继续承压,这将支撑大宗商品价格,"China Futures Co分析师Yang Jun表示.

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