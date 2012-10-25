版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 16:53 BJT

〔欧洲金融市场〕英镑上涨而英债下跌,因英国第三季GDP数据强劲

路透伦敦10月25日电---周三,英国公布的第三季国内生产总值(GDP)初值数据强于预期[ID:nSB2067031].数据公布后,

* 英镑上涨,兑美元GBP=D4触及一周高位1.6129,数据公布前为1.6090

* 欧元/英镑EURGBP=D4跌至一周低位0.80645英镑,数据公布前为0.8088

* 12月英国公债期货FLGZ2扩大跌幅.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐