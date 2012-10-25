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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 16:57 BJT

〔英国经济〕财政大臣称最新GDP数据表明英国经济行进在正确的道路上

路透伦敦10月25日电---英国财政大臣欧思邦周四称,最新公布的国内生产总值(GDP)数据表明英国经济行进在正确的道路上,但欧元区的疲弱数据表明英国经济仍面临挑战.

"仍有很长的路要走,但这些数据显示我们走在正确的道路上,"他称.

"昨日公布的欧元区疲弱数据提醒我们,英国经济仍面临国内外诸多挑战."

英国第三季GDP增长1.0%,超过预估的增长0.6%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 艾茂林

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