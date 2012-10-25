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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 16:50 BJT

〔路透调查〕人民币和韩元多仓接近八个月高位,市场愈发看多亚洲货币

路透新加坡10月25日电---周四公布的路透调查结果显示:

* 人民币CNY=CFXS、韩元KRW=KFTC的多头仓位达到3月初来最高

* 菲律宾披索PHP=PDSP、马来西亚林吉特MYR=MY的多头仓位达到9月中旬以来最高(完)

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