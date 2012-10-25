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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 17:21 BJT

〔国际油市〕伊朗拟将原油日出口量削减至130-140万桶--石油部副部长

路透莫斯科10月25日电---伊朗石油部副部长Ahmad Ghalebani周四表示:

* 伊朗计划未来几个月将原油日出口量削减至130-140万桶

* 伊朗大部分原油出口至亚洲,而非欧洲.(完)

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