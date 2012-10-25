〔中国汇市〕人民币以波幅上限作收再创新高,明日中间价成关注焦点(更新版)

(更新收盘数据和更多评论)

* 人民币以日间波幅上限作收,再创新高

* 中间价略升激发美元杀跌盘涌出

* 明日中间价成关注焦点

* 央行面临入市干预或令人民币续升两难选择

路透北京10月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四以日间波幅上限6.2417元作收,再创历史新高.近期人民币连续走强后,美元抛盘踊跃,导致人民币扩大日波幅至1%以来首次触及区间上限.

交易员称,客户惟恐美元继续下跌,开始大量卖出积累的美元,银行头寸居高不下不愿意留美元,都给人民币升值带来很大压力.而在当前市况下,央行也面临着入场干预吸收美元头寸、或在政治敏感时期继续通过中间价允许人民币进一步升值的两难选择.

上海一银行交易员称,近期央行态度不明确,连续小幅回软后今天高开,"大家都以为是要给市场留出升值空间.现在境内美元利率低,人民币流动性又紧,加上贸易顺差,结汇还在源源不断地进来,都给人民币造成很大的升值压力."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

*6.2417 *6.2417 6.2451 6.3047 6.3081 6.2480

交易员表示,在央行面临两难抉择的时候,周五的中间价如何定将成为市场关注焦点.上海一股份制银行交易员称,"如果一直这样下去不干预,或者中间价不变化的话,银行间市场就会缺乏(人民币)流动性.央行如果不动,就天天堵在那里涨停盘,结都结不出去."

北京一银行交易员称,明天人民币中间价如何定是"最大的悬念了,个人觉得最好还是不要走强,越放越刹不住啊."

东京汇市美元兑日圆周四触及四个月高点,关于日本央行将推出更多政策宽松的预期,持续打压日圆. [FRX/CN]

以下为北京时间16:52,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3400/00 6.3645

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2334/56 6.2445

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,535点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3952元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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