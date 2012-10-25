〔日股业绩〕佳能下调全年财测,受欧债危机和中国抵制日货冲击(更新版)

(新增细节)

* 佳能下调全年营业利润预估至3,560亿日圆

* 第三季营业利润锐减42.2%,亦低于预期

* 将日圆兑美元汇价预估从80调整至78,下调相机业务营收预估

路透东京10月25日电---日本佳能(7751.T)下调全年财测,并公布季度营业获利不及预期,因欧债危机拖累全球经济仍陷低迷,且中国消费者抵制日货造成该公司在中国的营收下滑.

佳能是相机和打印机制造商,其80%的营收来自海外,欧元区需求放缓以及日圆走强对该公司的冲击尤为严重.在上个月爆发反日游行后,佳能还临时减少了中国工厂的生产.

该公司周四表示,7-9月营业利润较上年同期锐减42.2%至708.8亿日圆(8.8794亿美元),不及汤森路透I/B/E/S访问的六位分析师给出的预估均值999亿日圆.

佳能还将截止12月的全年营业利润预估下调近10%至3,560亿日圆,7月时预估为3,900亿日圆.

Myojo资产管理公司首席执行官Makoto Kikuchi称,"我认为这次下修处在人们的预期范围之内,所以我对此的感觉没那么糟."

佳能是首批披露财报的日本科技公司之一,被视作日企业绩的风向标.

由于大力削减成本,佳能的盈利能力在日本企业中名列前茅.但目前其袖珍相机销量已出现下滑,此外欧洲普遍紧缩预算也影响了对该公司办公打印机的需求.

佳能IXY和PowerShot相机一直以Nikon(7731.T)和索尼(6758.T)为竞争对手,但苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等生产的智能手机受到热捧,令佳能感受到威胁.

佳能将全年袖珍相机销售预估从2,100万部调降至1,900万部,并将可换镜头式相机销量预估从920万台调低至880万台.

该公司表示,因中日领土争端引发中国消费者抵制日货,对其相机和消费产品销售造成冲击.

佳能将全年美元兑日圆平均汇价预估从80日圆调低至78,不过维持欧元兑日圆汇价预估在100不变.

在业绩公布前,佳能股价收高2.2%,至2,645日圆,但该股今年累计挫跌逾20%.日本股市日经指数.N225周四收升1.1%,今年累计上涨7%.(完)